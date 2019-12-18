Василиса Володина рассказала, в каких отраслях в наступающем году можно ждать экономического подъема

//Непознанное 13+

18 декабря 2019, 21:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

фото: pixabay

Астролог и телеведущая Василиса Володина рассказала, в каких отраслях в наступающем 2020 году можно ждать экономического подъёма, какие сферы ощутят на себе некий спад из-за ухода Юпитера из одного знака в другой, а также дала характеристику фазе экономики, в которой находится страна.

"Есть отрасли, которые в 2020 году будут переживать ту или иную степень подъёма или активизации. Эти сферы описываются знаком Юпитера. Юпитер только что перешёл в знак Козерога, а значит, мы можем ожидать, что некоторый подъём переживёт отрасль, связанная с недвижимостью и строительством. Оживёт сфера добычи полезных ископаемых, всё, что связано с обработкой кожи и меха (традиционные козерожьи епархии), и немножко тяжёлое машиностроение — несколько улучшится состояние крупных производств", -подчеркнула астролог.