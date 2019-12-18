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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Василиса Володина рассказала, в каких отраслях в наступающем году можно ждать экономического подъема

, 21:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

Василиса Володина рассказала, в каких отраслях в наступающем году можно ждать экономического подъема
фото: pixabay

Астролог и телеведущая Василиса Володина рассказала, в каких отраслях в наступающем 2020 году можно ждать экономического подъёма, какие сферы ощутят на себе некий спад из-за ухода Юпитера из одного знака в другой, а также дала характеристику фазе экономики, в которой находится страна.

"Есть отрасли, которые в 2020 году будут переживать ту или иную степень подъёма или активизации. Эти сферы описываются знаком Юпитера. Юпитер только что перешёл в знак Козерога, а значит, мы можем ожидать, что некоторый подъём переживёт отрасль, связанная с недвижимостью и строительством. Оживёт сфера добычи полезных ископаемых, всё, что связано с обработкой кожи и меха (традиционные козерожьи епархии), и немножко тяжёлое машиностроение — несколько улучшится состояние крупных производств", -подчеркнула астролог.

СЕ

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