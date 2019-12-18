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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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На авиабазе в Неваде американские СМИ заметили "таинственные тени"

, 19:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

На авиабазе в Неваде американские СМИ заметили
фото: pixabay.com

На снимке военного аэродрома в Неваде журналисты обнаружили "странные тени", которые могут свидетельствовать о присутствии на аэродроме летательных аппаратов неизвестного происхождения.

Об этом сообщает Радио Sputnik со ссылкой на американское издание The Drive. Снимки, опубликованные изданием, "пугают" таинственными тенями, нависшими над авиабазой: что это - НЛО, самолеты-шпионы, вертолеты-невидимки?

Автор статьи теряется в догадках, разглядывая тени в южной стороне аэропорта. Он уверен, что это не самолеты, потому что тени являются гораздо меньшими, чем должны быть. Кроме того, у непонятных объектов отсутствуют крылья.

АС

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