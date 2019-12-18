Обнародован астропрогноз для знаков зодиака, которым подарит счастье 2020 год

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18 декабря 2019, 19:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: nicstyle.ru

Женщина на пляже, pixabay.com

Наступающий год подарит счастье людям, которые рождены под знаками Стрельца, Рыб и Тельца. Это следует из астрологического прогноза, который разместили некоторое время назад в отечественном сегменте интернета.

Стрельцов в 2020-м ждет масса позитива, обещает ресурс nicstyle.ru. Стабильный доход позволит реализовать поставленные перед собой цели. В сфере личной жизни наступят гармония и умиротворение.

Рыб в следующем году ждет подарок судьбы, говорится в гороскопе. У представителей знака появится шанс продвинуться по карьерной лестнице, также вероятны любовные победы.

У Тельцов в 2020 году предвидится подписание важных контрактов и совершение выгодных сделок. Кроме того, возможен переезд в другую страну.