Что поставить на стол в год Крысы?

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18 декабря 2019, 18:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Фото: pixabay.com

В преддверии Нового года многие хозяйки озаботились выбором праздничного меню. Эзотерик Алена Орлова рассказала, что можно и что нельзя ставить на стол в год Крысы.

Астролог назвал цвета, подходящие для года Крысы

«Мы садимся за новогодний стол под символом Свиньи, поэтому на нем не должно быть колбасы и блюд из свинины. А если мы решили поприветствовать Крысу, то надо помнить, что она всеядна и прожорлива», - уверена Орлова.

По ее словам, поприветствовать Крысу можно при помощи блюд из бобов и овощей. Незаменимым украшением стола станет сырная тарелка. Также Орлова подчеркнула, что символ 2020 года любит качественную и здоровую еду, поэтому стоит отказаться от фастфуда.