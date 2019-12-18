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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Что поставить на стол в год Крысы?

, 18:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Что поставить на стол в год Крысы?
Фото: pixabay.com

В преддверии Нового года многие хозяйки озаботились выбором праздничного меню. Эзотерик Алена Орлова рассказала, что можно и что нельзя ставить на стол в год Крысы.

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«Мы садимся за новогодний стол под символом Свиньи, поэтому на нем не должно быть колбасы и блюд из свинины. А если мы решили поприветствовать Крысу, то надо помнить, что она всеядна и прожорлива», - уверена Орлова.

По ее словам, поприветствовать Крысу можно при помощи блюд из бобов и овощей. Незаменимым украшением стола станет сырная тарелка. Также Орлова подчеркнула, что символ 2020 года любит качественную и здоровую еду, поэтому стоит отказаться от фастфуда.

АБ

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