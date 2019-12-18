Что поставить на стол в год Крысы?

В преддверии Нового года многие хозяйки озаботились выбором праздничного меню. Эзотерик Алена Орлова рассказала, что можно и что нельзя ставить на стол в год Крысы.
«Мы садимся за новогодний стол под символом Свиньи, поэтому на нем не должно быть колбасы и блюд из свинины. А если мы решили поприветствовать Крысу, то надо помнить, что она всеядна и прожорлива», - уверена Орлова.
По ее словам, поприветствовать Крысу можно при помощи блюд из бобов и овощей. Незаменимым украшением стола станет сырная тарелка. Также Орлова подчеркнула, что символ 2020 года любит качественную и здоровую еду, поэтому стоит отказаться от фастфуда.