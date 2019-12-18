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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Появился гороскоп для трех знаков, которых ждет успех в наступающем году Крысы

, 16:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: nicstyle.ru

Появился гороскоп для трех знаков, которых ждет успех в наступающем году Крысы
Астрологи обещают, что Тельцам, Ракам и Весам повезет в год Крысы, pixabay.com

Людей, которые рождены под знаками Тельца, Рака и Весов, ждет успех в наступающем году Крысы. Об этом рассказывается в астрологическом прогнозе, который разместили некоторое время назад в интернете.

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Как пишет ресурс nicstyle.ru, в 2020-м Тельцам будут приходить только хорошие новости с места работы. Одинокие представители знака получат шанс наладить свою личную жизнь.

За что бы не брались Раки в следующем году, все у них будет получаться, обещает гороскоп. Астрологи советуют этим людям не останавливаться на достигнутом и смело идти вперед.

Весам авторы прогноза рекомендуют не бояться браться за разрешение самых трудных вопросов. Представители данного знака смогут в 2020-м справиться со всем проблемами, с которыми столкнутся. В доме появится достаток, также должно повезти в любви.

Ранее сегодня сообщалось, что в сети опубликовали предсказания одесского экстрасенса Андрея Гиперборея на «сложный» для Украины 2020 год.

 

ДЦ

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