Стали известны предсказания одесского экстрасенса на «сложный» для Украины 2020-й

Наступающий год будет для Украины сложным. Такой прогноз сделал экстрасенс из Одессы, называющий себя Андреем Гипербореем.
Как пишет канал Dream Time в «Яндекс. Дзен», Гиперборей полагает, что действующий президент страны Владимир Зеленский не заинтересован в решении ее экономических проблем. В 2020-м украинцев ждут социальные трудности, предсказал медиум.
При этом автор пророчества видит благоприятные перспективы урегулирования военного конфликта в Донбассе и допускает возможность его окончания в следующем году.
Ранее сегодня сообщалось, что в интернете опубликовали гороскоп Василисы Володиной для главных везунчиков 2020-го.