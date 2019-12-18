Стали известны предсказания одесского экстрасенса на «сложный» для Украины 2020-й

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18 декабря 2019, 15:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Площадь независимости в Киеве, Christophe Gateau / globallookpress.com

Наступающий год будет для Украины сложным. Такой прогноз сделал экстрасенс из Одессы, называющий себя Андреем Гипербореем.

Как пишет канал Dream Time в «Яндекс. Дзен», Гиперборей полагает, что действующий президент страны Владимир Зеленский не заинтересован в решении ее экономических проблем. В 2020-м украинцев ждут социальные трудности, предсказал медиум.

При этом автор пророчества видит благоприятные перспективы урегулирования военного конфликта в Донбассе и допускает возможность его окончания в следующем году.

Ранее сегодня сообщалось, что в интернете опубликовали гороскоп Василисы Володиной для главных везунчиков 2020-го.