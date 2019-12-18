Выложен гороскоп астролога для главных везунчиков 2020-го среди знаков зодиака

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18 декабря 2019, 11:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Новогодняя ель, pixabay.com

Львам, Водолеям и Рыбам больше других представителей зодиакального круга повезет в наступающем году. Об этом говорится в опубликованном в интернете гороскопе астролога Василисы Володиной.

В течение первых месяцев 2020-го Львам придется изрядно потрудиться. Начиная с мая проделанная работа начнет приносить результаты. Одинокие представители знака в следующем году получат возможность наладить личную жизнь.

Водолеи так долго пытались обрести счастье, искали себя, теряли и снова находили, отмечается в процитированном астрологическом прогнозе. В 2020-м Вселенная отблагодарит этих людей за старания.

У Рыб в новом году все дела будут идти наилучшим образом. Возможно, представители знака решатся на смену места работы. В отношениях с членами семьи удастся добиться понимания и гармонии, обещает гороскоп Василисы Володиной.