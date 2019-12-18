Все новости >>

Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Непознанное 13+

Опубликованы «предсказания Ванги» для России и мира на «судьбоносный» 2020 год

, 10:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Мойка78»

Опубликованы «предсказания Ванги» для России и мира на «судьбоносный» 2020 год
Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Выложены приписываемые Ванге пророчества, в которых идет речь о событиях, которые должны произойти в России и остальном мире в наступающем году. Соответствующий материал разместили некоторое время назад на страницах сетевых СМИ.

Пророчество экстрасенса о начале Третьей мировой войны Трампом вспомнили в сети

Пророчество экстрасенса о начале Третьей мировой войны Трампом вспомнили в сети

Как информирует издание «Мойка78», экстрасенс из Болгарии якобы утверждала, что 2020-й станет судьбоносным для человечества. Так, в течение следующих двенадцати месяцев должны потерять свою ценность деньги. Кроме того, появится лидер, который сможет установить мир на Земле.

Россия в 2020-м сохранит стабильность, несмотря на крушение финансовой системы, говорится в процитированной публикации. Также в будущем году Москва будет развивать сотрудничество с Белоруссией и Украиной, отношения с которой улучшатся.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в интернете озвучили пророчество португальского медиума Орасио Вильегаса о новом глобальном конфликте.

 

ДЦ

//картина дня

События в Донбассе в дальнейшем будут развиваться в направлении заморозки конфликта, продолжающегося с весны 2014 года. Такой прогноз содержится в материале, появившемся на страницах российской прессы.

События в Донбассе в дальнейшем будут развиваться в направлении заморозки конфликта, продолжающегося с весны 2014 года…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Появляются подробности о многодетной семье из деревни Химози Гатчинского района Ленинградской области. В отношении многодетного отца, 46-летнего главы семейства…