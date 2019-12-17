Предсказание Нострадамуса о начале «Великой третьей войны» озвучили в интернете

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17 декабря 2019, 15:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Русская семерка»

Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Среди пророчеств, которые оставил после себя Нострадамус, есть предсказание о начале «Великой третьей войны». Об этом говорится в материале, который появился некоторое время назад в отечественном сегменте интернета.

Как пишет «Русская семерка», согласно прогнозу французского астролога, глобальный конфликт вспыхнет после катаклизма, который вызовет на Земле близко прошедшая от планеты комета или астероид. На первом этапе противостояния значительную часть Европы захватит альянс китайско-восточных армий, отмечается в процитированной публикации.

Ранее во вторник сообщалось, что в сети вспомнили предсказание португальского медиума Орасио Вильегаса о начале Третьей мировой из-за президента США Дональда Трампа.