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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

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Предсказание Нострадамуса о начале «Великой третьей войны» озвучили в интернете

, 15:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Русская семерка»

Предсказание Нострадамуса о начале «Великой третьей войны» озвучили в интернете
Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Среди пророчеств, которые оставил после себя Нострадамус, есть предсказание о начале «Великой третьей войны». Об этом говорится в материале, который появился некоторое время назад в отечественном сегменте интернета.

Пророчество экстрасенса о начале Третьей мировой войны Трампом вспомнили в сети

Пророчество экстрасенса о начале Третьей мировой войны Трампом вспомнили в сети

Как пишет «Русская семерка», согласно прогнозу французского астролога, глобальный конфликт вспыхнет после катаклизма, который вызовет на Земле близко прошедшая от планеты комета или астероид. На первом этапе противостояния значительную часть Европы захватит альянс китайско-восточных армий, отмечается в процитированной публикации.

Ранее во вторник сообщалось, что в сети вспомнили предсказание португальского медиума Орасио Вильегаса о начале Третьей мировой из-за президента США Дональда Трампа.

 

ДЦ

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