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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

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Пророчество экстрасенса о начале Третьей мировой войны Трампом вспомнили в сети

, 13:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Русская семерка»

Пророчество экстрасенса о начале Третьей мировой войны Трампом вспомнили в сети
Президент США Дональд Трамп, Ricky Fitchett / globallookpress.com

В сети вспомнили предсказание о Третьей мировой войне, которое сделал экстрасенс из Португалии Орасио Вильегас. Соответствующий материал появился некоторое время назад в отечественном интернет-сегменте.

Пророчество американского масона о районе начала Третьей мировой выложили в сеть

Пророчество американского масона о районе начала Третьей мировой выложили в сеть

Как пишет «Русская семерка», медиум спрогнозировал, что новый глобальный конфликт вспыхнет из-за действий американского президента Дональда Трампа. Участниками противостояния должны стать Соединенные Штаты, КНДР, Китай и Российская Федерация.

Изначально Вильегас называл годом начала войны 2017-й. Поклонники ясновидящего считают, что его прогноз в целом верен, предсказатель ошибся только с датой.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в блогосфере озвучили пророчество масона из США Альберта Пайка о районе начала Третьей мировой.

 

ДЦ

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