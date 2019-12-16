Астролог назвал цвета, подходящие для года Крысы

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16 декабря 2019, 21:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Фото: pixabay.com

Астролог Александр Зараев рассказал, каким цветам в одежде и аксессуарах стоит отдавать предпочтение при встрече года металлической крысы. По его словам, 2020 год не стоит начинать с «огненных цветов».

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«В одежде лучше придерживаться таких цветов, как белый, серебристый, голубой. Важно отметить, что они стимулируют силу и мужество... Одежду цвета огня нельзя надевать (красный, оранжевый) — он разрушает металл, желтый можно в пропорциях. Питает металл энергия земли, поэтому можно надевать одежду янтарного и коричневого цвета», - рассказал астролог.

Зараев отметил, что нужные цвета можно добавить в наряд при помощи аксессуаров. Что касается угощений, то на стол лучше всего поставить зерновые и светлые полусладкие вина.