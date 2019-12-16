Стал известен гороскоп Тамары Глобы для знаков, которых ждет успех в 2020 году

Людей, которые рождены под знаками Овна, Льва и Козерога, ждет большой успех в следующем году. Об этом говорится в опубликованном в сети гороскопе, подготовленном астрологом Тамарой Глобой.
Овнам начало 2020-го принесет хорошие результаты, однако для этого потребуется хорошо потрудиться. Особый акцент стоит сделать на заработке в интернете, отмечается в астрологическом прогнозе.
Львам после окончания новогодних каникул придется предпринять немало усилий в профессиональной сфере. Пугаться такой перспективы не надо – работа подарит представителям знака массу положительных эмоций.
У Козерогов в наступающем году появится много разнообразных идей. Их нужно реализовывать, процитировал Тамару Глобу ресурс nicstyle.ru.
Ранее в понедельник сообщалось, что в интернете озвучили пророчество масона из Соединенных Штатов Альберта Пайка о Третьей мировой войне.