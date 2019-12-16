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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

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Стал известен гороскоп Тамары Глобы для знаков, которых ждет успех в 2020 году

, 17:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: nicstyle.ru

Стал известен гороскоп Тамары Глобы для знаков, которых ждет успех в 2020 году
Астролог Тамара Глоба, Natalia Shakhanova / globallookpress.com

Людей, которые рождены под знаками Овна, Льва и Козерога, ждет большой успех в следующем году. Об этом говорится в опубликованном в сети гороскопе, подготовленном астрологом Тамарой Глобой.

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Овнам начало 2020-го принесет хорошие результаты, однако для этого потребуется хорошо потрудиться. Особый акцент стоит сделать на заработке в интернете, отмечается в астрологическом прогнозе.

Львам после окончания новогодних каникул придется предпринять немало усилий в профессиональной сфере. Пугаться такой перспективы не надо – работа подарит представителям знака массу положительных эмоций.

У Козерогов в наступающем году появится много разнообразных идей. Их нужно реализовывать, процитировал Тамару Глобу ресурс nicstyle.ru.

Ранее в понедельник сообщалось, что в интернете озвучили пророчество масона из Соединенных Штатов Альберта Пайка о Третьей мировой войне.

 

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