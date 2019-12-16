Пророчество американского масона о районе начала Третьей мировой выложили в сеть

Опубликовано пророчество о Третьей мировой войне, которое сделал в свое время Альберт Пайк, видный американский масон. Прогноз Пайка приводится в материале, размещенном в отечественной блогосфере.
Канал Dream Time в «Яндекс. Дзен» пишет, что, согласно предсказанию масона, новый глобальный конфликт должен вспыхнуть на Ближнем Востоке. Участниками противостояния станут христиане и приверженцы ислама. В результате боевых действий установится новый мировой порядок, говорится в процитированном посте.
Ранее сегодня сообщалось, что в интернет выложили «пророчество Нострадамуса» о вооруженной конфронтации России с Китаем.