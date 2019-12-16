Пророчество американского масона о районе начала Третьей мировой выложили в сеть

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16 декабря 2019, 16:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Военные на Голанских высотах, Ayal Margolin-Jinipix / globallookpress.com

Опубликовано пророчество о Третьей мировой войне, которое сделал в свое время Альберт Пайк, видный американский масон. Прогноз Пайка приводится в материале, размещенном в отечественной блогосфере.

Канал Dream Time в «Яндекс. Дзен» пишет, что, согласно предсказанию масона, новый глобальный конфликт должен вспыхнуть на Ближнем Востоке. Участниками противостояния станут христиане и приверженцы ислама. В результате боевых действий установится новый мировой порядок, говорится в процитированном посте.

Ранее сегодня сообщалось, что в интернет выложили «пророчество Нострадамуса» о вооруженной конфронтации России с Китаем.