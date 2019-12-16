«Прогноз Нострадамуса» о будущей войне России с Китаем опубликовали в интернете

Обнародовано приписываемое Нострадамусу пророчество о будущем военном конфликте между Россией и Китаем. Соответствующий материал появился некоторое время назад в отечественной блогосфере.
Как утверждает автор «Яндекс. Дзен» Марк Эрнестов, французский астролог якобы спрогнозировал рост амбиций Пекина вместе с увеличением мощи государства. С помощью стратегии мягкой силы Китай попытается захватить часть территории России, говорится в процитированной публикации. Чем завершится противостояние, не раскрывается.
Ранее сегодня сообщалось, что на страницах СМИ озвучили «предсказание майя» о конце света, который должен наступить в текущем месяце.