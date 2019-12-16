«Прогноз Нострадамуса» о будущей войне России с Китаем опубликовали в интернете

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16 декабря 2019, 15:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Военный парад в честь 70-й годовщины основания КНР, Fan Peishen / globallookpress.com

Обнародовано приписываемое Нострадамусу пророчество о будущем военном конфликте между Россией и Китаем. Соответствующий материал появился некоторое время назад в отечественной блогосфере.

Как утверждает автор «Яндекс. Дзен» Марк Эрнестов, французский астролог якобы спрогнозировал рост амбиций Пекина вместе с увеличением мощи государства. С помощью стратегии мягкой силы Китай попытается захватить часть территории России, говорится в процитированной публикации. Чем завершится противостояние, не раскрывается.

Ранее сегодня сообщалось, что на страницах СМИ озвучили «предсказание майя» о конце света, который должен наступить в текущем месяце.