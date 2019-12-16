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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

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«Предсказание индейцев майя» о конце света 28 декабря 2019-го озвучили в прессе

, 14:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Life

«Предсказание индейцев майя» о конце света 28 декабря 2019-го озвучили в прессе
Индейцы майя, S. Rocker / globallookpress.com

Человечество будет уничтожено 28 декабря текущего года. С таким пророчеством в своей книге выступил конспиролог из Соединенных Штатов Давид Монтень, говорится в материале, появившемся на страницах интернет-СМИ.

Предсказание афонского старца о скором начале Третьей мировой огласили в СМИ

Предсказание афонского старца о скором начале Третьей мировой огласили в СМИ

Американец уверяет, что его прогноз основан на календаре индейцев майя. Согласно утверждению Монтеня, они предсказали наступление конца света в декабре 2019-го, а не 2012-го, как принято считать.

Конспиролог полагает, что в названный им день произойдут катастрофические процессы, которые спровоцирует смена полюсов, пишет Life.

Ранее в понедельник сообщалось, что в прессе огласили пророчество афонского старца Ефрема Аризонского о скором начале Третьей мировой войны.

 

ДЦ

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