«Предсказание индейцев майя» о конце света 28 декабря 2019-го озвучили в прессе

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16 декабря 2019, 14:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Life

Индейцы майя, S. Rocker / globallookpress.com

Человечество будет уничтожено 28 декабря текущего года. С таким пророчеством в своей книге выступил конспиролог из Соединенных Штатов Давид Монтень, говорится в материале, появившемся на страницах интернет-СМИ.

Американец уверяет, что его прогноз основан на календаре индейцев майя. Согласно утверждению Монтеня, они предсказали наступление конца света в декабре 2019-го, а не 2012-го, как принято считать.

Конспиролог полагает, что в названный им день произойдут катастрофические процессы, которые спровоцирует смена полюсов, пишет Life.

Ранее в понедельник сообщалось, что в прессе огласили пророчество афонского старца Ефрема Аризонского о скором начале Третьей мировой войны.