Предсказание афонского старца о скором начале Третьей мировой огласили в СМИ

Новый глобальный конфликт должен вспыхнуть в ближайшей перспективе. Это следует из пророчества Ефрема Аризонского, афонского старца. Предсказание появилось на страницах интернет-СМИ.
Как пишут «Актуальные новости», много лет назад на Афоне побывал некий молодой курсант Николай. Ефрем сказал ему, что тот в будущем станет монахом, после чего начнется Третья мировая война. Греческие журналисты выяснили, что бывший курсант не так давно передал все свое имущество родственникам и отправился на Афон для пострижения, говорится в процитированной публикации.
Ранее сегодня сообщалось, что в сети вспомнили пророчество Вольфа Мессинга о двух врагах России.