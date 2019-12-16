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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

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Предсказание афонского старца о скором начале Третьей мировой огласили в СМИ

, 13:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Актуальные новости»

Предсказание афонского старца о скором начале Третьей мировой огласили в СМИ
Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Новый глобальный конфликт должен вспыхнуть в ближайшей перспективе. Это следует из пророчества Ефрема Аризонского, афонского старца. Предсказание появилось на страницах интернет-СМИ.

Пророчество Вольфа Мессинга о явном и тайном врагах России напомнили в прессе

Пророчество Вольфа Мессинга о явном и тайном врагах России напомнили в прессе

Как пишут «Актуальные новости», много лет назад на Афоне побывал некий молодой курсант Николай. Ефрем сказал ему, что тот в будущем станет монахом, после чего начнется Третья мировая война. Греческие журналисты выяснили, что бывший курсант не так давно передал все свое имущество родственникам и отправился на Афон для пострижения, говорится в процитированной публикации.

Ранее сегодня сообщалось, что в сети вспомнили пророчество Вольфа Мессинга о двух врагах России.

 

ДЦ

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Общество

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