Предсказание афонского старца о скором начале Третьей мировой огласили в СМИ

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16 декабря 2019, 13:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Актуальные новости»

Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Новый глобальный конфликт должен вспыхнуть в ближайшей перспективе. Это следует из пророчества Ефрема Аризонского, афонского старца. Предсказание появилось на страницах интернет-СМИ.

Как пишут «Актуальные новости», много лет назад на Афоне побывал некий молодой курсант Николай. Ефрем сказал ему, что тот в будущем станет монахом, после чего начнется Третья мировая война. Греческие журналисты выяснили, что бывший курсант не так давно передал все свое имущество родственникам и отправился на Афон для пострижения, говорится в процитированной публикации.

Ранее сегодня сообщалось, что в сети вспомнили пророчество Вольфа Мессинга о двух врагах России.