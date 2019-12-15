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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//Непознанное 13+

Загадочные круги на песке обнаружили в диком заповеднике Мексики

, 14:37 [ «Аргументы Недели» ]

Загадочные круги на песке обнаружили в диком заповеднике Мексики
скриншот youtube-видео

Известный уфолог Скотт Уоринг опубликовал на своем официальном сайте видеозапись, сделанную с борта вертолета, пролетавшего над островом Кармен Национального морского заповедника Лорето-Бей.

Внимание пилота привлекли странные узоры на песке острова, на котором никто не живет и фактически закрытого для посещения туристов. Он увидел круги, соединенные между собой, словно атомы в молекулах некоего вещества.

"Посещать этот остров запрещено. Его считают заповедником дикой природы... по крайней мере, так они говорят", - отмечает Уоринг, который считает, что Кармен может являться одной из баз пришельцев на нашей Земле.

"Эти круги не должны существовать на острове, где в принципе нет людей. Вполне очевидно, что эти круги были сделаны разумными существами... И если не людьми... То инопланетянами", - заявил уфолог в подписи к видео.

Отметим, Лорето-Бей - это природный заповедник протяженностью 160 км. Он имеет ключевое значение для охраны окружающей среды в данном регионе. Лорето-Бей признан природным и культурным наследием ЮНЕСКО в 2005 году.

АС

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