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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

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«Полученное от инопланетян» предсказание о дате Третьей мировой появилось в СМИ

, 12:08 [ «Аргументы Недели» ]

«Полученное от инопланетян» предсказание о дате Третьей мировой появилось в СМИ
Пуск баллистической ракеты ПТРК «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Третья мировая война произойдет в 2022 году. Соответствующее предсказание передали представители инопланетных цивилизаций, утверждается в заметке, появившейся на страницах отечественных интернет-СМИ.

Оглашено предсказание карпатского мольфара о расчленении Украины на пять частей

Оглашено предсказание карпатского мольфара о расчленении Украины на пять частей

«Российский диалог» пишет, что одному из посетителей тайского храма, расположенному на холме Кхао Кала, во время молитвы около статуи Будды удалось установить контакт с пришельцами. Последние проинформировали мужчину, что новый глобальный конфликт случится через три года. Кроме того, человечеству предрекли природные катаклизмы, говорится в процитированной публикации.

Ранее сегодня сообщалось, что в сети озвучили пророчество Михаила Нечая, карпатского знахаря, о разделе украинского государства на пять частей.

 

ДЦ

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В мире

Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР для выполнения минских соглашений

Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР для выполнения минских соглашений

Пресс-секретарь украинского представителя в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнить часть минских соглашений после роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Убитый в 2011 году карпатский мольфар Михаил Нечай в свое время спрогнозировал распад украинского государства. Пророчество Нечая приведено в заметке, которая появилась в отечественной блогосфере.

Убитый в 2011 году карпатский мольфар Михаил Нечай в свое время спрогнозировал распад украинского государства…

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