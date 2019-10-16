«Полученное от инопланетян» предсказание о дате Третьей мировой появилось в СМИ

//Непознанное 13+

16 октября 2019, 12:08 [ «Аргументы Недели» ]

Пуск баллистической ракеты ПТРК «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Третья мировая война произойдет в 2022 году. Соответствующее предсказание передали представители инопланетных цивилизаций, утверждается в заметке, появившейся на страницах отечественных интернет-СМИ.

«Российский диалог» пишет, что одному из посетителей тайского храма, расположенному на холме Кхао Кала, во время молитвы около статуи Будды удалось установить контакт с пришельцами. Последние проинформировали мужчину, что новый глобальный конфликт случится через три года. Кроме того, человечеству предрекли природные катаклизмы, говорится в процитированной публикации.

Ранее сегодня сообщалось, что в сети озвучили пророчество Михаила Нечая, карпатского знахаря, о разделе украинского государства на пять частей.