Оглашено предсказание карпатского мольфара о расчленении Украины на пять частей

//Непознанное 13+

16 октября 2019, 10:31 [ «Аргументы Недели» ]

Флаг Украины над зданием Верховной Рады, Christophe Gateau / globallookpress.com

Убитый в 2011 году карпатский мольфар Михаил Нечай в свое время спрогнозировал распад украинского государства. Пророчество Нечая приведено в заметке, которая появилась в отечественной блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», мольфар предсказал, что бывшая советская республика прекратит свое существование к 2021 году. Нечай полагал, что Украину разделят на пять частей – восток, юг, Закарпатье, Северную Буковину и Галичину. Данные территории, в свою очередь, присоединятся к государствам, с которыми они граничат.

Ранее сообщалось, что в сеть выложили пророчество латвийского священнослужителя Юрия Кравалиса о будущем России.