Выложено отправленное Медведеву пророчество латвийского пастора о будущем России

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15 октября 2019, 16:17 [ «Аргументы Недели» ]

Флаг России, Alexander Rekun / globallookpress.com

Юрий Кравалис, пастор из Латвии, в 2011 году послал Дмитрию Медведеву, в тот момент занимавшему пост президента России, предсказание о будущем, которое ждет страну. Об этом рассказывается в публикации, появившейся в блогосфере.

Как отмечает один из каналов в «Яндекс. Дзен», Кравалис спрогнозировал, что РФ предстоит «великое пробуждение». Страна сможет решить не только свои, но и мировые проблемы, помогая другим государствам. Просветлению России поспособствуют духовные лидеры, которых пошлют высшие силы, говорится в процитированном посте.

Ранее сегодня сообщалось, что в интернете озвучили «последнее предсказание» Ванги.