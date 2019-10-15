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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

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«Последнее предсказание» Ванги о тысячелетнем мире на Земле опубликовали в сети

, 15:20 [ «Аргументы Недели» ]

«Последнее предсказание» Ванги о тысячелетнем мире на Земле опубликовали в сети
Американский авианосец в Южно-Китайском море, US Navy / globallookpress.com

В сети опубликовали «последнее предсказание» болгарской ясновидящей Ванги о наступлении тысячелетнего мира на Земле.

«Библейское пророчество» о конце света в декабре 2019 года напомнили в СМИ

«Библейское пророчество» о конце света в декабре 2019 года напомнили в СМИ

Как отмечается в материале, выложенном на новостном портале ptoday.ru, экстрасенс не назвала конкретную дату прекращения вооруженных конфликтов на планете. При этом Ванга спрогнозировала, что мир воцарится после подписания неким «восьмым» какого-то документа. Вероятно, это будет соглашение или договор, говорится в процитированной публикации.

Ранее сегодня сообщалось, что в отечественных интернет-СМИ вспомнили «библейское пророчество» о наступлении апокалипсиса в декабре текущего года.

 

ДЦ

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