«Библейское пророчество» о конце света в декабре 2019 года напомнили в СМИ

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15 октября 2019, 11:48 [ «Аргументы Недели» ]

Библия, pixabay.com

В отечественных интернет-СМИ вспомнили о прогнозе о конце света, который подготовил Дэвид Монтенье, «библейский теоретик» из Соединенных Штатов.

Как пишет портал altapress.ru, Монтенье предсказал, что апокалипсис наступит 21 декабря текущего года. Под воздействием других космических тел на Земле произойдут катастрофы, что приведет к уничтожению крупнейших городов, заявил исследователь-энтузиаст. Дэвид Монтенье утверждает, что его пророчество основано на информации, которая содержится в Священном Писании.

Ранее сегодня сообщалось, что в сети озвучили предсказание португальского мистика Орасио Вильегаса о Третьей мировой войне.