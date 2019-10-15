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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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«Библейское пророчество» о конце света в декабре 2019 года напомнили в СМИ

, 11:48 [ «Аргументы Недели» ]

«Библейское пророчество» о конце света в декабре 2019 года напомнили в СМИ
Библия, pixabay.com

В отечественных интернет-СМИ вспомнили о прогнозе о конце света, который подготовил Дэвид Монтенье, «библейский теоретик» из Соединенных Штатов.

Озвучено пророчество португальского мистика о начале Третьей мировой из-за Трампа

Озвучено пророчество португальского мистика о начале Третьей мировой из-за Трампа

Как пишет портал altapress.ru, Монтенье предсказал, что апокалипсис наступит 21 декабря текущего года. Под воздействием других космических тел на Земле произойдут катастрофы, что приведет к уничтожению крупнейших городов, заявил исследователь-энтузиаст. Дэвид Монтенье утверждает, что его пророчество основано на информации, которая содержится в Священном Писании.

Ранее сегодня сообщалось, что в сети озвучили предсказание португальского мистика Орасио Вильегаса о Третьей мировой войне.

 

ДЦ

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