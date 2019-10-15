Озвучено пророчество португальского мистика о начале Третьей мировой из-за Трампа

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15 октября 2019, 10:16 [ «Аргументы Недели» ]

Президент США Дональд Трамп, Ron Sachs / globallookpress.com

В интернете озвучили предсказание о Третьей мировой войне, которое сделал Орасио Вильегас, мистик из Португалии. Соответствующая публикация появилась некоторое время назад в российской блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», Вильегас полагает, что новый глобальный конфликт развяжет американский президент Дональд Трамп. Основными участниками войны, согласно пророчеству мистика, должны стать Соединенные Штаты, КНДР, Россия и Китай.

Изначально Орасио Вильегас прогнозировал, что Третья мировая начнется в 2017-м. Поклонники португальца считают, что он ошибся с датой, однако в остальном его предсказание верно.

Ранее сообщалось, что в сети опубликовали пророчество о Третьей мировой, автором которого является французский астролог Нострадамус.