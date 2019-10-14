Гороскоп астролога Павла Глобы для главных счастливчиков ноября выложили в сеть

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14 октября 2019, 15:01 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Ekaterina Rozhdestvenskaya / globallookpress.com

Львы, Рыбы и Стрельцы станут главными счастливчиками следующего месяца среди представителей зодиакального круга. Это следует из гороскопа астролога Павла Глобы, который опубликовали в интернете.

Львы в ноябре избавятся от сомнений, которые долгое время их одолевали. Возможно улучшение финансового положения вследствие смены профессиональной деятельности.

Рыбы в последнем осеннем месяце смогут взбодриться и побороть страх перед переменами. Это приведет к тому, что представители знака начнут воплощать свои идеи в реальность.

Стрельцам в ноябре удастся отпустить прошлые обиды и недопонимания в отношениях, которые причиняли им сильную душевную боль, пишет портал nicstyle.ru.