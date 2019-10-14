Прогноз Нострадамуса о сценарии начала Третьей мировой войны опубликовали в сети

//Непознанное 13+

14 октября 2019, 12:31 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Fan Peishen / globallookpress.com

Опубликовано предсказание французского астролога Нострадамуса о сценарии начала Третьей мировой войны. Данной теме посвящен материал, который появился некоторое время назад в отечественной блогосфере.

Нострадамус полагал, что новый глобальный конфликт разразится после того, как на Земле произойдет катаклизм, связанный с прохождением возле планеты космического тела, пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен». Как говорится в процитированном посте, астролог спрогнозировал, что война начнется с нападения Китая. Эта страна и ее союзники захватят значительную часть Европы.

Ранее сегодня сообщалось, что СМИ распространили пророчество о конце света в 2060 году.