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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Прогноз Нострадамуса о сценарии начала Третьей мировой войны опубликовали в сети

, 12:31 [ «Аргументы Недели» ]

Прогноз Нострадамуса о сценарии начала Третьей мировой войны опубликовали в сети
фото: Fan Peishen / globallookpress.com

Опубликовано предсказание французского астролога Нострадамуса о сценарии начала Третьей мировой войны. Данной теме посвящен материал, который появился некоторое время назад в отечественной блогосфере.

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Предсказание о наступлении конца света в XXI веке распространили интернет-СМИ

Нострадамус полагал, что новый глобальный конфликт разразится после того, как на Земле произойдет катаклизм, связанный с прохождением возле планеты космического тела, пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен». Как говорится в процитированном посте, астролог спрогнозировал, что война начнется с нападения Китая. Эта страна и ее союзники захватят значительную часть Европы.

Ранее сегодня сообщалось, что СМИ распространили пророчество о конце света в 2060 году.

 

ДЦ

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