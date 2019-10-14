Предсказание о наступлении конца света в XXI веке распространили интернет-СМИ

//Непознанное 13+

14 октября 2019, 10:34 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Опубликовано пророчество о наступлении конца света в XXI столетии. Соответствующие материалы появились некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как отмечает издание «Утро.ру», конспирологи сообщили об обнаружении в архиве английского ученого Исаака Ньютона его письма, в котором прогнозируется, что апокалипсис случится в 2060 году. Эту дату Ньютон назвал после изучения Священного Писания, утверждают исследователи-энтузиасты.

Ранее в сети вспомнили пророчество о будущем России, которое оставил после себя архиепископ Феофан Полтавский, являвшийся духовником семьи последнего императора Николая Второго.