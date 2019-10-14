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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Непознанное 13+

Предсказание о наступлении конца света в XXI веке распространили интернет-СМИ

, 10:34 [ «Аргументы Недели» ]

Предсказание о наступлении конца света в XXI веке распространили интернет-СМИ
фото: pixabay.com

Опубликовано пророчество о наступлении конца света в XXI столетии. Соответствующие материалы появились некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

Пророчество духовника семьи Николая Второго о будущем России вспомнили в сети

Пророчество духовника семьи Николая Второго о будущем России вспомнили в сети

Как отмечает издание «Утро.ру», конспирологи сообщили об обнаружении в архиве английского ученого Исаака Ньютона его письма, в котором прогнозируется, что апокалипсис случится в 2060 году. Эту дату Ньютон назвал после изучения Священного Писания, утверждают исследователи-энтузиасты.

Ранее в сети вспомнили пророчество о будущем России, которое оставил после себя архиепископ Феофан Полтавский, являвшийся духовником семьи последнего императора Николая Второго.

 

ДЦ

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