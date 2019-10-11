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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Непознанное 13+

Пророчество Нострадамуса об уничтожении Соединенных Штатов расшифровали эксперты

, 19:53 [ «Аргументы Недели» ]

Пророчество Нострадамуса об уничтожении Соединенных Штатов расшифровали эксперты
фото: Han Fang / globallookpress.com

Эксперты, занимающиеся толкованием пророчеств французского астролога Нострадамуса, расшифровали его предсказание об уничтожении Соединенных Штатов. Об этом говорится в посте, появившемся в блогосфере.

«Предсказание Ванги» о встрече людей с инопланетянами опубликовали в интернете

«Предсказание Ванги» о встрече людей с инопланетянами опубликовали в интернете

Как пишет канал «Эклипса» в «Яндекс. Дзен», в одном из катренов Нострадамуса идет речь о гибели «Нового города». По мнению исследователей, астролог имел в виду Новый Свет – Америку.

В упомянутом четверостишии прогнозируется, что все живое погибнет от «огня из преисподней». Согласно точке зрения толкователей Нострадамуса, он предрек извержение Йеллоустонского супервулкана, который находится на северо-западе США.

Ранее сегодня сообщалось, что в сеть выложили «пророчество Ванги» о встрече людей с представителями инопланетных цивилизаций.

 

ДЦ

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