«Предсказание Ванги» о встрече людей с инопланетянами опубликовали в интернете

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11 октября 2019, 14:51 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Tschiponnique Skupin/Geisler-Fot / globallookpress.com

Ванга в свое время сделала прогноз о том, что в XXII столетии люди повстречаются с инопланетянами. Такое утверждение содержится в публикации, которая появилась в отечественной блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», болгарская ясновидящая предсказала, что жители Земли наладят сотрудничество с пришельцами. Последние будут помогать человечеству развиваться. Благодаря этой помощи люди смогут поселиться под водой и изучить океан, говорится в процитированном материале.

Ранее сегодня сообщалось, что в интернете вспомнили пророчество архиепископа Феофана Полтавского, согласно которому в России в будущем возродится монархия.