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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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«Предсказание Ванги» о встрече людей с инопланетянами опубликовали в интернете

, 14:51 [ «Аргументы Недели» ]

«Предсказание Ванги» о встрече людей с инопланетянами опубликовали в интернете
фото: Tschiponnique Skupin/Geisler-Fot / globallookpress.com

Ванга в свое время сделала прогноз о том, что в XXII столетии люди повстречаются с инопланетянами. Такое утверждение содержится в публикации, которая появилась в отечественной блогосфере.

Пророчество духовника семьи Николая Второго о будущем России вспомнили в сети

Пророчество духовника семьи Николая Второго о будущем России вспомнили в сети

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», болгарская ясновидящая предсказала, что жители Земли наладят сотрудничество с пришельцами. Последние будут помогать человечеству развиваться. Благодаря этой помощи люди смогут поселиться под водой и изучить океан, говорится в процитированном материале.

Ранее сегодня сообщалось, что в интернете вспомнили пророчество архиепископа Феофана Полтавского, согласно которому в России в будущем возродится монархия.

 

ДЦ

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Политика

В Кремле рассказали о подготовке саммита в "нормандском" формате

В Кремле рассказали о подготовке саммита в "нормандском" формате

В Кремле в пятницу, 11 октября, рассказали о подготовке к саммиту в "нормандском" формате по Украине. Соответствующую информацию сегодня предоставил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: убийство в Кирове, ограбление в Невинномысске…

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