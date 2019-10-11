Пророчество духовника семьи Николая Второго о будущем России вспомнили в сети

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11 октября 2019, 12:05 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

В сети вспомнили предсказание о будущем России, сделанное архиепископом Феофаном Полтавским, который являлся духовником семьи последнего императора Николая Второго. Соответствующая публикация появилась некоторое время назад в отечественном интернет-сегменте.

Как пишет ресурс bulavochki.ru, Феофан, в частности, спрогнозировал восстановление в стране монархии. Священнослужитель полагал, что благодаря новому царю произойдет возрождение России. До восхождения на трон этого человека государство будет находиться на грани исчезновения, от гибели его спасет военный переворот, говорится в процитированном материале.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в СМИ озвучили пророчество Ванги об уничтожении Луны.