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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Непознанное 13+

Выложен гороскоп Павла Глобы для главных везунчиков ноября среди знаков зодиака

, 10:22 [ «Аргументы Недели» ]

Выложен гороскоп Павла Глобы для главных везунчиков ноября среди знаков зодиака
фото: Anatoly Lomokhov / globallookpress.com

Рыбы, Водолеи и Весы станут самыми везучими знаками зодиака в следующем месяце. Это следует из прогноза астролога Павла Глобы, гороскоп появился в отечественном сегменте интернета.

Предсказания Ванги о войне за Марс и уничтожении Луны обнародовали в СМИ

Предсказания Ванги о войне за Марс и уничтожении Луны обнародовали в СМИ

В гороскопе говорится, что Рыб в ноябре ждут неожиданные финансовые поступления. Есть вероятность, что представители знака станут обладателями оставленного им наследства.

Водолеи в третьем осеннем месяце могут выиграть крупную сумму в лотерею. Кроме того, им удастся совершить необходимые покупки и разобраться с долгами.

Весы в ноябре должны пойти на повышение на работе. Новая должность поможет добиться финансовой независимости и повысить качество жизни, пишет ресурс nicstyle.ru.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что СМИ распространили предсказание Ванги о войне за Марс.

 

ДЦ

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