Выложено пророчество Вольфа Мессинга о войне России с Китаем и падении Америки

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10 октября 2019, 16:17 [ «Аргументы Недели» ]

фото: MOD Russia / globallookpress.com

Вольф Мессинг, менталист из Советского Союза, оставил после себя прогноз, согласно которому Россия столкнется в ходе Третьей мировой войны с Китаем. Соответствующее утверждение содержится в заметке, появившейся в блогосфере.

Согласно пророчеству Мессинга, во время глобального конфликта Пекин нанесет ядерный удар по Тайваню и Японии, пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен».

Также, как отмечается, менталист предсказал падение Соединенных Штатов. Страна должна потерять статус мирового лидера и превратиться в обычное государство.

Ранее сегодня сообщалось, что отечественные СМИ озвучили предсказания Ванги о войне за Марс и уничтожении Луны.