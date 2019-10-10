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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Выложено пророчество Вольфа Мессинга о войне России с Китаем и падении Америки

, 16:17 [ «Аргументы Недели» ]

Выложено пророчество Вольфа Мессинга о войне России с Китаем и падении Америки
фото: MOD Russia / globallookpress.com

Вольф Мессинг, менталист из Советского Союза, оставил после себя прогноз, согласно которому Россия столкнется в ходе Третьей мировой войны с Китаем. Соответствующее утверждение содержится в заметке, появившейся в блогосфере.

Предсказания Ванги о войне за Марс и уничтожении Луны обнародовали в СМИ

Предсказания Ванги о войне за Марс и уничтожении Луны обнародовали в СМИ

Согласно пророчеству Мессинга, во время глобального конфликта Пекин нанесет ядерный удар по Тайваню и Японии, пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен».

Также, как отмечается, менталист предсказал падение Соединенных Штатов. Страна должна потерять статус мирового лидера и превратиться в обычное государство.

Ранее сегодня сообщалось, что отечественные СМИ озвучили предсказания Ванги о войне за Марс и уничтожении Луны.

 

ДЦ

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