Предсказания Ванги о войне за Марс и уничтожении Луны обнародовали в СМИ

//Непознанное 13+

10 октября 2019, 15:39 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Erhard Nerger / globallookpress.com

Болгарская ясновидящая Ванга в свое время предсказала войну за Марс и уничтожение Луны, единственного естественного спутника Земли. Соответствующие заявления прозвучали в программе, продемонстрированной на российском телевидении.

Одна из передач канала НТВ рассказала зрителям о том, что, по мнению исследователей пророчеств Ванги, та спрогнозировала колонизацию Марса. Впоследствии поселившиеся на планете люди должны потребовать независимости и поднять бунт, что приведет к их конфликту с обитателями Земли.

Также утверждается, что экстрасенс предвидела уничтожение Луны в результате столкновения с «непонятным космическим телом».

Ранее сообщалось, что в сеть выложили «предсказание Нострадамуса» о наступлении хаоса в Соединенных Штатах в 2020 году.