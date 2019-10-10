Опубликовано пророчество украинского нумеролога о судьбе страны при Зеленском

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10 октября 2019, 13:24 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Украинский нумеролог Валентина Калина сделала прогноз о судьбе бывшей советской республики при президенте Владимире Зеленском. Соответствующая публикация появилась некоторое время назад в интернете.

Калина предсказала, что украинскую экономику ждет расцвет, социальные выплаты, в том числе пенсии, увеличатся. В политической сфере наступит стабилизация.

Международная обстановка будет для страны благоприятной, так как мировое сообщество симпатизирует Зеленскому, полагает нумеролог.

Президент сможет завершить вооруженное противостояние в Донбассе, продолжающееся с весны 2014 года. Урегулировать конфликт удастся путем переговоров, отметила Валентина Калина.

Ранее в четверг сообщалось, что в сеть выложили приписываемое Нострадамусу предсказание о наступлении хаоса в США в 2020 году.