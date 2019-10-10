«Предсказание Нострадамуса» о погружении США в хаос в 2020 году выложили в сеть

//Непознанное 13+

10 октября 2019, 10:36 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Philippe Lissac / GODONG / globallookpress.com

Среди пророчеств, которые оставил после себя французский астролог Нострадамус, есть предсказание о наступлении хаоса в Соединенных Штатах в 2020 году. Такое утверждение содержится в материале, появившемся в блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», Нострадамус спрогнозировал, что в 2020-м американская администрация продемонстрирует свою некомпетентность. В частности, это коснется действий на международной арене. Также США ждет всплеск коррупции в высших эшелонах власти и рост социального неравенства.

Кроме того, жителям Штатов следует быть готовыми к масштабному землетрясению, говорится в процитированной публикации.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в интернете распространили «прогноз Ванги» о глобальном экономическом кризисе в 2020 году.