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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Стал известен «прогноз Ванги» о крахе мировой экономики в 2020-м и судьбе России

, 16:05 [ «Аргументы Недели» ]

Стал известен «прогноз Ванги» о крахе мировой экономики в 2020-м и судьбе России
фото: Guo Peiran / globallookpress.com

Болгарская ясновидящая Ванга спрогнозировала крах мировой экономики в 2020 году. Соответствующее утверждение содержится в публикации, которая появилась в отечественной блогосфере.

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Кроме того, пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», Ванга предвидела, какие события произойдут в следующем году в России. В частности, отечественные ученые должны сделать в 2020-м несколько очень важных для всего мира открытий в сфере медицины.

С течением времени Россия будет только укрепляться. Экстрасенс допускала, что РФ обгонит по размеру ВВП такие государства, как Японию и Китай, говорится в процитированном материале.

Ранее в среду сообщалось, что в сети опубликовали пророчество английской ясновидящей Урсулы Саутейл о Третьей мировой войне.

 

ДЦ

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