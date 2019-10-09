Стал известен «прогноз Ванги» о крахе мировой экономики в 2020-м и судьбе России

Болгарская ясновидящая Ванга спрогнозировала крах мировой экономики в 2020 году. Соответствующее утверждение содержится в публикации, которая появилась в отечественной блогосфере.
Кроме того, пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», Ванга предвидела, какие события произойдут в следующем году в России. В частности, отечественные ученые должны сделать в 2020-м несколько очень важных для всего мира открытий в сфере медицины.
С течением времени Россия будет только укрепляться. Экстрасенс допускала, что РФ обгонит по размеру ВВП такие государства, как Японию и Китай, говорится в процитированном материале.
Ранее в среду сообщалось, что в сети опубликовали пророчество английской ясновидящей Урсулы Саутейл о Третьей мировой войне.