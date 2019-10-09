Опубликовано пророчество «дочери Дьявола» из Англии о Третьей мировой войне

//Непознанное 13+

9 октября 2019, 12:36 [ «Аргументы Недели» ]

фото: MOD Russia / globallookpress.com

В сети озвучили предсказание о Третьей мировой войне, которое сделала жившая в XVI столетии английская ясновидящая Урсула Саутейл, прозванная «дочерью Дьявола». Соответствующий пост появился в отечественной блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», согласно пророчеству Саутейл, новый глобальный конфликт начнется на Востоке. Основной разрушительной силой в ходе войны предстоит стать Соединенным Штатам, говорится в процитированной публикации.

Ранее сегодня сообщалось, что в интернете появился прогноз советского менталиста Вольфа Мессинга о событиях, которые должны произойти в Российской Федерации в 2020 году.