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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Опубликовано пророчество «дочери Дьявола» из Англии о Третьей мировой войне

, 12:36 [ «Аргументы Недели» ]

Опубликовано пророчество «дочери Дьявола» из Англии о Третьей мировой войне
фото: MOD Russia / globallookpress.com

В сети озвучили предсказание о Третьей мировой войне, которое сделала жившая в XVI столетии английская ясновидящая Урсула Саутейл, прозванная «дочерью Дьявола». Соответствующий пост появился в отечественной блогосфере.

Предсказание Вольфа Мессинга об испытаниях для России в 2020-м появилось в сети

Предсказание Вольфа Мессинга об испытаниях для России в 2020-м появилось в сети

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», согласно пророчеству Саутейл, новый глобальный конфликт начнется на Востоке. Основной разрушительной силой в ходе войны предстоит стать Соединенным Штатам, говорится в процитированной публикации.

Ранее сегодня сообщалось, что в интернете появился прогноз советского менталиста Вольфа Мессинга о событиях, которые должны произойти в Российской Федерации в 2020 году.

 

ДЦ

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