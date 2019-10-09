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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Предсказание Вольфа Мессинга об испытаниях для России в 2020-м появилось в сети

, 09:43 [ «Аргументы Недели» ]

Предсказание Вольфа Мессинга об испытаниях для России в 2020-м появилось в сети
фото: Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Россию в 2020 году ждет немало перемен и испытаний. Такой прогноз в свое время сделал Вольф Мессинг, утверждается в материале, опубликованном в интернете.

Опубликован «прогноз Нострадамуса» о судьбе России во второй четверти XXI века

Опубликован «прогноз Нострадамуса» о судьбе России во второй четверти XXI века

Как пишет портал katun24.ru, согласно предсказанию жившего в СССР менталиста, в начале 2020-го в России сложится непростая экономическая ситуация. Правительство будет вынуждено пойти на новые реформы.

Еще одним испытанием для РФ станут природные катаклизмы, в частности, пожары и наводнения. К концу года обстановка в стране должна стабилизироваться.

Ранее в сеть выложили «пророчество Нострадамуса» о том, как сложится судьба России во второй четверти текущего столетия.

 

ДЦ

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