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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Непознанное 13+

Четыре способных разбогатеть в 2020 году знака зодиака перечислили астрологи

, 16:42 [ «Аргументы Недели» ]

Четыре способных разбогатеть в 2020 году знака зодиака перечислили астрологи
фото: Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Астрологи назвали четыре знака зодиака, которые могут разбогатеть в следующем году. Это Овен, Телец, Близнецы и Лев, говорится в гороскопе, который появился некоторое время назад в интернете.

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Овны должны увеличить свое благосостояние летом. Представителям знака удастся провернуть удачную сделку, которая поможет им продвинуться по карьерной лестнице.

Тельцам 2020-й принесет стабильность и материальный достаток. В конце лета возможна солидная прибавка к зарплате.

Для Близнецов следующий год начнется неудачно в финансовом плане – они окажутся в долговой яме. Однако впоследствии ситуация изменится в лучшую сторону, обещает гороскоп.

Львы в 2020-м точно не будут нуждаться в деньгах и смогут побаловать себя и своих близких, пишет портал belnovosti.by.

 

ДЦ

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