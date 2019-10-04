Четыре способных разбогатеть в 2020 году знака зодиака перечислили астрологи

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4 октября 2019, 16:42 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Астрологи назвали четыре знака зодиака, которые могут разбогатеть в следующем году. Это Овен, Телец, Близнецы и Лев, говорится в гороскопе, который появился некоторое время назад в интернете.

Овны должны увеличить свое благосостояние летом. Представителям знака удастся провернуть удачную сделку, которая поможет им продвинуться по карьерной лестнице.

Тельцам 2020-й принесет стабильность и материальный достаток. В конце лета возможна солидная прибавка к зарплате.

Для Близнецов следующий год начнется неудачно в финансовом плане – они окажутся в долговой яме. Однако впоследствии ситуация изменится в лучшую сторону, обещает гороскоп.

Львы в 2020-м точно не будут нуждаться в деньгах и смогут побаловать себя и своих близких, пишет портал belnovosti.by.