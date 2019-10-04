Появился гороскоп Тамары Глобы для трех знаков, которых ждет успех в октябре

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4 октября 2019, 11:21 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Natalia Shakhanova / globallookpress.com

Людей, рожденных под знаками Овна, Рака и Стрельца, ждет успех в октябре 2019 года. Это обещает подготовленный астрологом Тамарой Глобой гороскоп, который появился некоторое время назад в интернете.

Как пишет портал ussurmedia.ru, Глоба предсказала, что Овны в наступившем месяце будут путешествовать, попутно решая множество важных задач, в том числе деловых. Также представители знака могут завести полезные знакомства.

Ракам октябрь принесет большие перемены. Для них откроются новые горизонты в профессиональной сфере или личной жизни.

Стрельцов во втором осеннем месяце могут повысить в должности. Представителям знака не нужно пугаться новых обязанностей, у них все получится, отметила Тамара Глоба.