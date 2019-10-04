«Пророчество Ванги» о событиях в России в 2020 году обнародовали в интернет-СМИ

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4 октября 2019, 10:26 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Болгарский экстрасенс Ванга в свое время спрогнозировала события, которые произойдут в России в 2020 году. Соответствующее утверждение содержится в материале, опубликованном на страницах интернет-СМИ.

Как пишет портал katun24.ru, Ванга предсказала, что в следующем году страна сплотится и упрочит свое положение на международной арене. Наметится нормализация отношений с соседними государствами, говорится в процитированной заметке.

Кроме того, медиум ожидала бурного развития науки в РФ. Так, отечественные специалисты должны создать лекарственный препарат, способный победить онкологические недуги.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сеть выложили «прогноз Нострадамуса» о судьбе России во второй четверти XXI века.