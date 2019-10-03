Опубликован «прогноз Нострадамуса» о судьбе России во второй четверти XXI века

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3 октября 2019, 15:46 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Alexander Rekun / globallookpress.com

Среди пророчеств, которые оставил после себя французский астролог Нострадамус, есть прогноз о судьбе России во второй четверти XXI века. Такое утверждение содержится в заметке, появившейся на страницах интернет-СМИ.

Как пишет портал sm-news.ru, Нострадамус предсказал, что в обозначенный период времени страну ждет большой экономический прорыв. Перемены, произошедшие после распада Советского Союза, пойдут на пользу РФ, жизнь народа «изменится повсюду», говорится в процитированной публикации.

Ранее в четверг сообщалось, что в сеть выложили предсказание святой РПЦ Матроны Московской о внутреннем конфликте в России в 2019 году.