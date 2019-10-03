В сети обнародовали дату предсказанного компьютерной программой конца света

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3 октября 2019, 14:37 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Bastiaan Slabbers / globallookpress.com

Гибель человечества произойдет в 2040 году. Соответствующее предсказание несколько десятилетий назад сделал компьютер, говорится в материале, который появился в отечественном сегменте интернета.

Как пишет ресурс esoreiter.ru, австралийские специалисты рассказали о том, что в 1970-х годах была создана компьютерная программа, подготовившая прогноз о будущем Земли. Согласно предсказанию, конец света должен наступить в 2040-м. В качестве причин этого события искусственный интеллект назвал ухудшение экологический ситуации на планете и ее перенаселение.

Ранее сегодня сообщалось, что уфологи проинформировали о «взрыве Нибиру в небе над Москвой» и приближении апокалипсиса.