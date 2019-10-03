Уфологи сообщили о «взрыве Нибиру в небе над Россией» и приближении конца света

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3 октября 2019, 11:08 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В небе над Российской Федерацией взорвалась планета Нибиру, что является признаком приближения конца света. С соответствующим заявлением выступили уфологи, пишут интернет-СМИ.

Некоторое время назад житель Москвы опубликовал в интернете снимок, сделанный его автомобильным регистратором. Мужчина рассказал, что во время движения по дороге был ослеплен вспышкой, появившейся в небе на закате.

Житель столицы полагает, что снял падение метеорита, однако у уфологов другое мнение. Они считают, что в небе над городом взорвалась планета Нибиру. Данное событие, согласно точке зрения исследователей-энтузиастов, свидетельствует о приближении апокалипсиса, отмечает портал vladtime.ru.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сети вспомнили пророчество американской ясновидящей Джин Дискон о светопреставлении в 2037 году.