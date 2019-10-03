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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Выложено пророчество Матроны Московской о внутреннем конфликте в России в 2019-м

, 10:35 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com
фото: Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Святая Русской православной церкви Матрона Московская в свое время предсказала, что в 2019 году в стране произойдет внутренний конфликт. Соответствующее утверждение содержится в материале, опубликованном в блогосфере.

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Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», по мнению экспертов, спрогнозированное Матроной противостояние будет носить не военный, а, скорее, религиозный характер. В ходе конфликта божественная сила столкнется с воинством тьмы, говорится в процитированной публикации.

В 2020-м ситуация должна стабилизироваться. С этого года начнется новый, счастливый период в развитии государства, предрекла святая РПЦ.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сеть выложили пророчество православного старца Ионы Одесского о Третьей мировой войне.

 

ДЦ

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