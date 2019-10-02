Прогноз ясновидящей из Соединенных Штатов о конце света в 2037-м напомнили в сети

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2 октября 2019, 16:00 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В интернете напомнили пророчество ясновидящей из Соединенных Штатов Джин Диксон о конце света. Как утверждается, американский экстрасенс предсказала, что данное событие произойдет в 2037 году.

Согласно прогнозу Диксон, уничтожению мира будет предшествовать великая война, в ходе которой столкнутся силы добра и зла. Старт данному конфликту должно дать Второе пришествие Иисуса Христа в 2020-м.

Ранее сегодня сообщалось, что в сети опубликовали пророчество православного старца Ионы о Третьей мировой. Священник полагал, что данное противостояние обернется масштабными разрушениями, многие государства окажутся стерты с лица Земли.