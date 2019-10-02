Стал известен гороскоп для двух знаков зодиака, которые разбогатеют в 2020 году

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2 октября 2019, 12:34 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Люди, которые рождены под знаками Козерога и Водолея, значительно улучшат свое материальное положение в следующем, 2020 году. Это обещает гороскоп, который появился некоторое время назад в отечественном сегменте интернета.

Как пишет ресурс nicstyle.ru, в 2020-м Козерогам выпадет уникальный шанс устроиться на такую работу, где они смогут заработать деньги, не прилагая больших усилий. Также представителям знака должно повезти в личной жизни.

Увеличат свое благосостояние в новом году и Водолеи. Для этого им необходимо исключить ненужные траты. Кроме того, для привлечения денег астрологи советуют встретить 2020-й с купюрой любого номинала, говорится в процитированном материале.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что астрологи назвали знаки зодиака, которых ждет удача в октябре.