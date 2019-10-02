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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Непознанное 13+

Опубликовано пророчество предсказавшего войну в Донбассе старца о Третьей мировой

, 10:23 [ «Аргументы Недели» ]

фото: MOD Russia / globallookpress.com
фото: MOD Russia / globallookpress.com

Выложено предсказание о Третьей мировой войне, которое в свое время сделал православный старец Иона Одесский. Считается, что этот священник спрогнозировал начало боевых действий в Донбассе.

Предсказание Нострадамуса о масштабной войне на Земле в 2020-м озвучили в сети

Предсказание Нострадамуса о масштабной войне на Земле в 2020-м озвучили в сети

Как пишет интернет-ресурс volkovysk.by, схиархимандрит Иона полагал, что в ходе Третьей мировой столкнутся две державы. Конфликт станет самым масштабным в истории человечества, многие государства будут стерты с лица Земли. При этом устоять в этой битве должна только одна страна, находящаяся на севере, говорится в процитированной заметке.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сети озвучили пророчество Нострадамуса о масштабной войне на планете в 2020 году.

 

ДЦ

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