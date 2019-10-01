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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Непознанное 13+

Опубликован гороскоп на октябрь для самых везучих знаков второго осеннего месяца

, 14:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Тельцы, Раки, Львы, Весы и Водолеи станут самыми везучими знаками зодиакального круга в наступившем месяце. Об этом говорится в астрологическом прогнозе, который появился некоторое время назад в отечественном сегменте интернета.

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Как пишет портал nicstyle.ru, октябрь принесет Тельцам умиротворение и гармонию, а Ракам – положительные перемены в личной жизни.

Львов во втором осеннем месяце ждут профессиональные успехи. Начальство наконец-то рассмотрит в представителях знака бесценных сотрудников.

У Весов может наступить благотворный период затишья в связи с тем, что с них снимут тяжелое бремя масштабного проекта.

Велика вероятность, что Водолеям в октябре начнут возвращать старые долги. Также не исключено, что объявятся дорогие сердцу люди из прошлого, отмечается в гороскопе.

 

ДЦ

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