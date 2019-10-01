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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Непознанное 13+

Предсказание Нострадамуса о масштабной войне на Земле в 2020-м озвучили в сети

, 10:43 [ «Аргументы Недели» ]

фото: MOD Russia / globallookpress.com
фото: MOD Russia / globallookpress.com

В 2020 году на Земле должен вспыхнуть масштабный вооруженный конфликт. Такое предсказание в свое время сделал французский астролог Нострадамус, говорится в публикации, появившейся в блогосфере.

Названа возможная дата большой войны в Европе из-за Украины и Соединенных Штатов

Названа возможная дата большой войны в Европе из-за Украины и Соединенных Штатов

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», согласно точке зрения исследователей творчества Нострадамуса, он спрогнозировал в своих катренах, что большая война начнется из-за столкновения стран Африки и Ближнего Востока. Впоследствии в это противостояние втянется почти вся Европа, отмечается в процитированном материале.

Ранее сегодня сообщалось, что отечественный политолог Евгений Сатановский назвал возможную дату европейской войны.

 

ДЦ

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