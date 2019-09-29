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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Непознанное 13+

В Подмосковье увидели НЛО

, 11:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram
Фото: Instagram

Жители городского округа Селятино подмосковного района Наро-Фоминска выложили в Сеть необычные фотографии. На снимках изображён неизвестный летающий объект, появившейся в вечернем небе.

На кадрах заснято странное  кольцо небольшого диаметра чёрного цвета. Объект висит в воздухе неподвижно. Также вокруг него можно увидеть небольшое сияние, возможно, от кольца исходит дым.

Пользователи начали активно обсуждать опубликованные снимки. Одни предположили, что это инопланетный корабль - НЛО, другие считают, что кольцо образовала стая птиц. Некоторые даже подумали о портале в другой мир, который инопланетяне забыли вывести из режима видимости, передаёт РЕН ТВ.

 
 
 
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Публикация от Селятино Апрелевка Калининец (@selyatino_aprelevka)28 Сен 2019 в 9:50 PDT

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